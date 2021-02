La Solidarietà si fa insieme: sabato 6 febbraio dona anche tu.Ecco i supermercati che aderiscono

Sabato 6 febbraio, cinque club Lions della zona B della IV Circoscrizione (Sanremo Host, Ventimiglia, Arma e Taggia, Sanremo Matutia, Bordighera Otto Luoghi), effettueranno, coordinati dalla responsabile del Service Maria Grazia Tacchi, una raccolta alimentare in numerosi supermercati del ponente ligure, destinata a soddisfare le esigenze del territorio.

In alcuni supermercati scenderanno in campo, collaborando con i Lions, anche i giovani Leo, l’Associazione Nazionale Alpini, i Rangers d’Italia e la Protezione Civile. Ogni Club – dichiarano i presidenti – destinerà quanto raccolto alle famiglie più bisognose del proprio territorio basandosi sulla conoscenza che ha dello stesso e seguendo anche le indicazioni di parrocchie e/o servizi sociali dei comuni”.

In questo periodo di pandemia e con una crescita esponenziale delle persone che hanno necessità impellenti, i Lion mettono in pratica il loro motto WE SERVE, cercando di aiutare i più deboli.

Coloro che vorranno collaborare all'iniziativa potranno offrire prodotti a lunga conservazione, pasta, riso, olio, latte zucchero legumi secchi, farina scatolame vario, marmellate, pelati e sughi pronti, biscotti, carne e pesce in scatola, alimenti e prodotti per l'infanzia.

I supermercati in cui saranno presenti i soci lions sono:

VENTIMIGLIA: CONAD – VIA CARSO, 5 (Lions Club Ventimiglia)

VALLECROSIA: CONAD – VIA ROMA, 97 (Lions Club Bordighera Otto Luoghi)

SANREMO: CARREFOUR Market – CORSO MARCONI, 152 (Lions Club Sanremo Host e Leo)

SANREMO: CARREFOUR Market – Via Aurelia 3 Bussana di Sanremo (Lions Club Sanremo Host e Leo)

SANREMO: COOP – CORSO MATUTIA, 113 (Lions Club Sanremo Matutia)

TAGGIA: IPERCONAD – (Lions Club Arma e Taggia)

Inoltre il Lion Club Sanremo Host, allestirà sempre sabato 6 febbraio un gazebo sul solettone in piazza Colombo, messo a disposizione dai Rangers d'Italia, dove saranno invitati a collaborare anche altre Associazioni, per aiutare a fare una grande raccolta alimentare e per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini, dell'importanza di fare qualcosa per chi ne ha bisogno. Anche fare un piccolo gesto di donazione, è sempre un grande atto di generosità.

Gli orari per la raccolta alimentare nei luoghi indicati a Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Sanremo e Taggia, inizieranno dalle ore 9 sino alle ore 18,00 circa, Tutte le derrate alimentari raccolte, saranno controllate ed equamente divise e consegnate durante la settima, a parrocchie e strutture dei servizi sociali, che distribuiscono generi di prima necessità a persone e famiglie bisognose.