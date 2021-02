Sanremo: grande partecipazione ed entusiasmo oggi al'IC Ponente per la ‘Giornata mondiale dei calzini spaiati’

L' IC Sanremo Ponente ha partecipato con entusiasmo e allegria alla ‘Giornata mondiale dei calzini spaiati’, aderendo ad un'iniziativa proposta dall'associazione ‘Autismo Parole per dirlo’. Oggi tutti gli alunni dei plessi dell' Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Sanremo, Ospedaletti e Coldirodi, hanno indossato calzini spaiati e si sono mostrati accoglienti e contenti di cogliere il messaggio portante dell' iniziativa ‘La diversità ci farà diventare tutti uguali’.

I calzini spaiati sono metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: pur sempre calzini restano.

L’istituto, da moltissimi anni ormai, e come espresso nel PTOF, ha sempre portato avanti il suo progetto di accoglienza e sensibilizzazione nell'adottare ‘uno sguardo diverso alla diversità’. Attraverso attività educativo-didattiche, progettazioni legate ai concetti di inclusione e integrazione il fine dei docenti è quello di favorire l'apprendimento, lo sviluppo globale della personalità, l'autonomia e processi formativi di accoglienza, sostegno, motivazione e autostima, nel quadro più ampio e generale di riconoscere la diversità come un valore e un arricchimento per tutti.

Oggi, oltre a indossare i calzini spaiati, i nostri alunni dai 3 ai 14 anni hanno portato avanti attività educative diversificate e attraverso l'uso della tecnologia digitale, che ha permesso di visionare filmati e ascoltare canzoni, racconti, filastrocche, hanno prodotto molteplici elaborati. Sempre con il sorriso. Perché in un periodo così difficile per la nostra società e per la scuola, solamente un sorriso è in grado di farci affrontare tutto ciò che ci circonda.