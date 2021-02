Dalle mamme e bambini di Bordighera, un pensiero per i bambini dei villaggi in Moldova

“Tempo fa, chiesi alla nostra amica Gaia, com'era la situazione in Moldova, durante la crisi Covid. Lei rispose che per i Moldavi era la normalità. Ogni anno associazioni, amici del territorio, Claudia, si sono adoperati per dare un quel piccolo aiuto durante il Natale”.

Interviene in questo modo una delle mamme che prosegue: “E quest'anno un bellissimo gesto è partito da più persone e associazioni. Un meritato grazie alle mamme e bambini della seconda ‘Maria Primina’ di Borghetto, alla Presidenza Internazionale dell'Università della Pace della Svizzera Italiana con il grande cuore di della Maestra Colomba Tirari, a Kaki tree for peace, a Bordieventi con Axel Vignotto e un grazie immenso a Claudia di Isa Onlus per un grande progetto contribuendo a generi alimentari e mascherine. Ognuno nel suo piccolo ha collaborato, nella speranza che giochi e generi alimentari potessero arrivare a destinazione in diversi villaggi dove la situazione è ben più grave della nostra. Ma l'anima di questo piccolo progetto, sono stati Gaia e Vladi, ragazzi che vivono in Moldova e si sono prodigati con non poche difficoltà a consegnare famiglia per famiglia ogni piccolo dono, mascherine e generi alimentari. Un grazie immenso a loro perché negli anni hanno sempre dedicato una parte della loro vita per il bene del prossimo”.

Questo il messaggio di Gaia, come simbolo che si può e si deve sempre fare qualcosa per chi ha più bisogno di noi, anche in momenti difficili come quelli odierni: "Cari amici, eccomi appena arrivata a casa. Stanca, affamata, ma felice ed emozionata. È stata una giornata straordinaria, intensa e piena di sorprese. Abbiamo cominciato male, con una ruota bucata, ma poi arrivando nei paesi e vedendo i bambini pieni di gioia e le famiglie emozionate ci ha reso veramente felici. Ieri sera in Moldavia ha piovuto, e la strada come sapete, nella maggior parte dei paesi e’ impraticabile. Ma questo non ci ha impedito di arrivare a destinazione. Abbiamo vissuto momenti molto speciali e sentito storie straordinarie. Una famiglia ha perso il marito, perche’ annegato, un’altra ha perso la mamma perche’ probabilmente per i troppi problemi, ha deciso di affidarsi all’alcol, un’altra famiglia ha perso il figlio di 9 anni dopo che e’ stato investito da un pirata della strada. Una famiglia di 8 persone che vive in 8 metri quadrati, con il padre invalido dalla nascita. Storie tristi, emozionanti e commoventi, di persone che vivono nella povertà assoluta, in case disagiate e vite al limite del possibile. Abbiamo incontrato famiglie dignitose che fanno l’impossibile per crescere i figli e famiglie che purtroppo, affogano la loro amarezza nell'alcol. Grazie, di cuore Claudia, grazie Flavio e grazie a tutti quelli che hanno fatto che questa giornata e queste emozioni siano state possibili! Mi inchino! Grazie davvero di cuore, sia da parte delle famiglie, sia da parte mia e di mio marito! L’energia con la quale ci siamo caricati oggi non ha prezzo! Grazie, grazie, grazie!”