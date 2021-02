Via libera del Cts al 71° Festival di Sanremo: arriva l'ok al protocollo di sicurezza varato dalla Rai

I lavori per la costruzione del palco per il 71° Festival di Sanremo

Il Comitato Tecnico Scientifico riunitosi questo pomeriggio ha fato l'ok al protocollo di sicurezza steso dalla Rai per il prossimo Festival di Sanremo. Ben 75 pagine di regole per rispettare le norme anti contagio e svolgere, quindi, la kermesse in sicurezza. Sanremo 2021 si svolgerà, quindi, dal 2 al 6 marzo come previsto.

Confermate anche le regole già anticipate qualche giorno fa: niente pubblico in sala, niente eventi in città e niente trasmissioni in diretta da Sanremo. Ci sarà solo Domenica In il giorno dopo la fine della kermesse, il 7 marzo, sempre in diretta dall'Ariston. Sarà un Festival anomalo, ma almeno si farà. E chissà che ora non si possa finalmente iniziare a parlare solo di musica.

"Apprendo da fonti di stampa - commenta il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - del via libera del Comitato tecnico scientifico ai protocolli sanitari per il 71° Festival di Sanremo. E’ una notizia molto importante perché rappresenta un passo in avanti fondamentale. Non ho ancora ricevuto la documentazione e quindi non posso esprimere valutazioni sulle misure previste. Nei prossimi giorni mi confronterò con la Prefettura e tutti i soggetti coinvolti per un'analisi complessiva".

“Un ulteriore passo verso la realizzazione del Festival - commenta in merito l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - metteremo in pratica quello che ci sarà detto per svolgerlo in piena sicurezza. Anche la riapertura delle piste da sci può essere un viatico anche per teatri, cinema e impianti sportivi. Un inizio di normalizzazione”.

“Il Festival di Sanremo resta a Sanremo. Il via libera allo svolgimento della 71° edizione è un’ottima notizia, soprattutto dopo le polemiche e le incertezze delle scorse settimane, con fantasiose ipotesi tra cui quella di svolgere la kermesse canora più famosa d’Italia lontano dalla Città dei Fiori”. Così il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, sul via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo Rai per la sicurezza sanitaria al Festival.

“La nostra posizione è sempre stata chiara: con o senza pubblico – prosegue Toti - con o senza tutto il contorno mediatico che di solito lo circonda e anche se in forma un po’ blindata a causa dell’emergenza sanitaria, il Festival di Sanremo deve svolgersi qui, rappresenta una tappa importante per la promozione della Liguria, con gigantesche ricadute economiche sul territorio e sulle nostre attività, già duramente provate dalla pandemia. Con attenzione e prudenza, rispettando sempre le regole, dobbiamo imparare a convivere con il virus. Sono felice che alla fine abbia prevalso il buonsenso, soprattutto in questo momento difficile non solo per la nostra Regione ma per tutto il Paese”.