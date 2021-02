‘Art Lab Services’, consulenza gratuita per le imprese: venerdì l’appuntamento in streaming per illustrare il bando

Venerdì pomeriggio alle 17 un appuntamento imperdibile per tutte le imprese che, in un periodo a dir poco complesso, hanno bisogno di consulenza o, semplicemente di una mano tesa. Il progetto ‘Art Lab Services’, programma Interreg Marittimo Italia Francia 2014-20, si è sviluppato in questi anni sul territorio grazie al lavoro dell’associazione sanremese Pigna Mon Amour, di Team Srl e dell’Università di Genova (Dipartimento Architettura e Design).



Alle prime dieci aziende artigiane che risponderanno ai requisiti del bando, sarà offerto un pacchetto di servizi per realizzare un completo check up aziendale ed individuare i possibili percorsi di miglioramento e le modalità per svilupparli attraverso servizi specialistici ad hoc, sessioni di training e coaching, workshop per lo sviluppo della creatività, o per consolidare l’offerta sul mercato.



“L’aiuto arriva in un momento davvero complicato per molte aziende e vuol essere di grande supporto operativo nella fase in cui ci si vede obbligati dalle circostanze a dover effettuare grandi cambiamenti” dicono i promotori dell’iniziativa. La consulenza, fornita da professionisti, sarà a titolo gratuito e gestita da consulenti esperti e dai partner del progetto ‘Art Lab Services’.



Sarà possibile avere maggiori informazioni partecipando all’incontro di presentazione del progetto venerdì alle 17 su https://meet.google.com/mmi-inqt-vuo .

I dettagli del bando su https://www.team.it/progetto-alserv-avviso-selezione-imprese-artigiane/

Disponibile, infine, anche una casella mail: centrorisorsedellapigna@gmail.com

In allegato i documenti del bando