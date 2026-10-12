Nasce CNA Progetta, Vazzano: "Un’opportunità per valorizzare le competenze e dare più forza alla filiera delle costruzioni in Liguria"

Mettere in relazione chi progetta e chi realizza, rafforzare la rappresentanza delle imprese della progettazione tecnica e aprire nuove opportunità di collaborazione. È questo l’obiettivo di CNA Progetta, la nuova iniziativa nazionale di CNA Costruzioni che CNA Imperia presenta al territorio come un’occasione per coinvolgere società di ingegneria e architettura, imprese edili, impiantisti e professionisti tecnici.

La rete parte da una presenza già significativa: 1.645 imprese della progettazione tecnica associate al sistema CNA, distribuite in 78 province. L’iniziativa punta a collegare queste competenze con l’intera filiera, attraverso una regia nazionale e un percorso di coinvolgimento progressivo dei territori.

«Per la provincia di Imperia e per la Liguria, CNA Progetta è un’opportunità da cogliere – dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e Vicesegretario di CNA Liguria –. Riqualificare gli edifici, recuperare i borghi, migliorare l’efficienza energetica e rinnovare le strutture dell’accoglienza richiede un rapporto più stretto tra progettisti e imprese. Mettere in rete queste competenze significa favorire interventi di qualità e consentire anche alle realtà più piccole di costruire collaborazioni e affrontare lavori più complessi».

Il valore del raggruppamento va oltre il cantiere. La progettazione dialoga con l’impiantistica, il risparmio energetico, l’accessibilità degli spazi e la qualità degli ambienti destinati alle attività produttive, al commercio e al turismo. Per CNA Imperia, questa connessione può contribuire a trasformare le esigenze del territorio in occasioni di lavoro qualificato, valorizzando il patrimonio esistente e le competenze delle imprese locali.

Il percorso nazionale prenderà avvio dalla mappatura delle imprese e dall’individuazione dei referenti territoriali. Seguiranno attività di formazione, confronto e incontro tra operatori, con particolare attenzione a digitalizzazione, sostenibilità, appalti pubblici e rigenerazione urbana. CNA Progetta offrirà così uno spazio di rappresentanza e collaborazione per affrontare un mercato in evoluzione e sviluppare nuove opportunità di accesso ai mercati.

«Le costruzioni rappresentano una componente importante della nostra base associativa e della nostra azione di rappresentanza – prosegue Vazzano –. Con CNA Progetta vogliamo dare maggiore visibilità anche a chi opera a monte del cantiere, portando idee e competenze tecniche. Il nostro ruolo è favorire le relazioni tra imprese e professionisti e portare le loro esigenze nel confronto con le istituzioni. La qualità della progettazione riguarda la sicurezza, la vivibilità dei luoghi e la capacità del territorio di attrarre investimenti».

CNA Imperia invita le imprese della progettazione tecnica e i professionisti interessati a prendere contatto con l’associazione per conoscere l’iniziativa e manifestare il proprio interesse al percorso. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una rete capace di unire competenze progettuali e capacità realizzative, dando più forza alla filiera locale all’interno del sistema nazionale CNA.