Sanremo: roghi controllati nella zona di Capo Nero, la lamentela di una residente della zona

Una nostra lettrice, Valentina che vive in un condominio nella zona di Capo Nero, per un problema che si registra tre volte la settimana:

“Poco prima delle 7 viene acceso un rogo di sterpaglie all’interno della cava in un'enorme buco tipo discarica. Vengono svuotati dei e, dagli odori emanati e dalla quantità di materiale bruciato ogni settimana, vorrei condividere i miei dubbi sul materiale. Premetto, in quei giorni non si possono aprire le finestre senza avere tutta la casa riempita di odori terribili tipo plastica bruciata, fumo e a volte anche cenere quando c'è il vento che é molto frequente in quella zona. Il peggio arriva d'estate quando si dorme con le finestre aperte e vieni svegliato da questo fumo maleodorante, sempre alla mattina prima delle 7. Anche il bucato steso di fuori prende il profumo di affumicato. Siccome non sono mai riuscita ad ottenere risposte alle mie domande e dubbi sul genere di materiali che vengono bruciati in quel posto e sulla qualità di fumi esalati. Tenevo a sollevare la questione pubblicamente in modo da ottenere un controllo più frequente su questa procedura di smaltimento rifiuti 'organici'. Noi quando facciamo giardinaggio siamo tenuti a portare i nostri rifiuti organici presso i centri autorizzati, chissà perché a loro non viene richiesto nulla e continuano a bruciare a cielo aperto tutte le settimane senza problemi”.