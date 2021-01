Musica: oggi pomeriggio ospite d'eccezione a Radio Onda Ligure 101, intervista a Riccardo Fogli

Oggi pomeriggio alle 15 su Radio Onda Ligure 101, grande ospite della trasmissione condotta da Federico Bruzzese sarà Riccardo Fogli, che ha recentemente pubblicato una nuova versione del suo primo successo da solista, 'Mondo' del 1976, in una veste più moderna e con la presenza dell'amico e collega nei Pooh, Dodi Battaglia.

Per ascoltare la trasmissione basterà collegarsi sulle frequenze in fm dell'emittente, oppure in streaming su www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app 'Radio Onda Ligure' dal Google Play Store o dall'Apple Store.