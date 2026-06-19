Caso Nessy Guerra, musica e solidarietà a Sanremo: venerdì una serata per sostenere lei e Aisha

La mobilitazione attorno al caso di Nessy Guerra continua a crescere e, dopo le campagne di sensibilizzazione e la raccolta di vestiti e giocattoli per la piccola Aisha, Sanremo si prepara a vivere un'altra serata dedicata alla giovane concittadina bloccata in Egitto insieme alla figlia.

L'appuntamento è in programma venerdì 19 giugno al Circolo La Cave, nel cuore della Pigna, dove il Comitato "Insieme per Nessy" ha organizzato una serata di solidarietà che unirà informazione, musica e raccolta fondi a sostegno della famiglia.

Il programma prenderà il via alle 20.30, mentre alle 21 è previsto uno dei momenti più attesi della serata: un collegamento in diretta dall'Egitto con Nessy Guerra, che aggiornerà i presenti sugli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria e sulle condizioni in cui continua a vivere insieme alla figlia Aisha.

Alla serata sarà presente anche l'avvocata Agata Armanetti, che segue la giovane sanremese in Italia e che illustrerà gli ultimi aggiornamenti sul procedimento in corso, dal ricorso in Cassazione contro la condanna per adulterio fino alla battaglia per l'affidamento della bambina e ai recenti sviluppi legati all'arresto dell'ex marito Tamer Hamouda.

Dalle 22 spazio invece alla musica con una jam session aperta, alla quale hanno già annunciato la propria partecipazione Azo, Marco Boeri, Andrea "Il Lungo" e, condizioni permettendo, anche Sergio Caputo, oltre ad altri musicisti che si uniranno nel corso della serata.

L'iniziativa proseguirà anche domenica 21 giugno. Dalle 21 continuerà infatti la raccolta di abbigliamento e giocattoli destinati ad Aisha, mentre dalle 22 è in programma una seconda jam session musicale.

Il Circolo La Cave sarà anche il punto di riferimento della campagna solidale avviata in questi giorni dal comitato, che ha promosso una raccolta di vestiti e giochi per la bambina. Chi non potrà partecipare negli orari indicati potrà comunque concordare la consegna del materiale contattando gli organizzatori.

L'obiettivo della manifestazione è duplice: continuare a mantenere alta l'attenzione pubblica su una vicenda che nelle ultime settimane è arrivata fino alla Camera dei Deputati e al Parlamento europeo e, allo stesso tempo, offrire un sostegno concreto a Nessy e alla piccola Aisha.

Come ricordano gli organizzatori, partecipare significa contribuire concretamente alla campagna nata per riportare a casa Nessy Guerra e sua figlia, in una vicenda che continua a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni ben oltre i confini della città di Sanremo.