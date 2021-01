Festival di Sanremo senza pubblico, nemmeno i figuranti: l'ufficialità arriva oggi dal Ministro Franceschini

"Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Dopo le dichiarazioni di ieri del Ministro della Sanità., Roberto Speranza, oggi arrivano le conferme da quelli ai Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. Una dichiarazione che pesa come un macigno sul Festival di Sanremo e che, di fatto, va a confermare le indiscrezioni degli ultimi giorni sull’assenza di pubblico all’interno del teatro Ariston.

La Rai, sempre nei giorni scorsi, aveva diramato una sorta di casting per eventuali figuranti, da utilizzare come pubblico all’interno del teatro, magari anche ‘congiunti’, in modo da poter creare una sorta di pubblico in occasione delle serate. Le decisioni evidenziate dai due ministri, oggi confermano che non sarà quindi possibile aver il pubblico all’Ariston per il Festival.