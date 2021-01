Molini di Triora: 270 sacchi di pellet inutilizzati, il comune apre bando per donarli a famiglie e attività

A Molini di Triora è stato aperto un bando per distribuire 4 bancali di pellet a famiglie e attività. Si tratta di circa 270 sacchi di materiale combustibile che dovevano essere destinati a riscaldare la scuola del paese.

Con l’interruzione del servizio scolastico per l’emergenza Covid-19, la fornitura di pellet acquistata dal Comune è rimasta inutilizzata. Di fronte all’improbabilità di far ripartire il servizio a breve, l’amministrazione del sindaco Manuela Sasso ha quindi pensato di mettere a disposizione i bancali.

“Si potrà presentare domanda di richiesta entro il 5 febbraio, attraverso lo sportello comunale, prendendo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; oppure inviando una email a info@comunemoliniditriora.eu o sulla pec comune.moliniditriora.im@legalmail.it” ricordano dal Comune.

I sacchi saranno distribuiti in base a una graduatoria. Verrà data priorità alle famiglie con figli minori di 12 anni o con anziani over 70. Il bando è stato aperto anche a tutte le attività artigianali che sfruttano la stufa a pellet per riscaldarsi.