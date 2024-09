Si alza il sipario sulla 64a edizione del Salone Nautico di Genova: “Sarà il più bello del mondo” (Diretta e Foto)

In un piovoso giovedì di metà settembre e in piena corsa elettorale, Genova dà il benvenuto alla 64ª edizione del Salone Nautico Internazionale in programma dal 19 al 24 settembre.

Un appuntamento che nei decenni si è affermato come cardine nel mondo della nautica su scala internazionale e che ha portato nel capoluogo milioni di visitatori da ogni angolo del pianeta, oltre ad aver segnato pagine determinanti in tema di sviluppo tecnologico in ambito cantieristico.

Oltre alla massime autorità civili e militari cittadine, al simbolico taglio del nastro hanno preso parte anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il vice presidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini . Appuntamento al waterfront anche per i due principali contendenti alle prossime elezioni regionali: il sindaco di Genova, Marco Bucci, e l'ex ministro Andrea Orlando.

La diretta dell'inaugurazione

“Per noi è un momento di grande orgoglio - così ha esordito il sindaco di Genova, Marco Bucci, in apertura di cerimonia - essere sulla breccia da 64 anni non è uno scherzo, l’organizzazione è stata flessibile nel costruire una dinamica importante per l’industria nautica e per la città. Quando le cose sono fatte bene, in armonia con le amministrazioni, con gli imprenditori e con i cittadini, c’è un grande successo. ‘We are made of sea’ è una caratteristica di noi che ci adattiamo a tutte le situazioni, siamo capaci ad essere flessibili e ad affrontare situazioni difficili e sappiamo che prima o poi il mare si calma. Orgoglio, passione e visione sono le tre cose che ci hanno caratterizzato e continueremo così. Nei prossimi anni il Salone di Genova sarà non solo il più bello d’Europa, ma sarà il più bello del mondo”.

“Il Salone Nautico si conferma punto di riferimento del settore a livello globale - ha aggiunto il presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana - come diceva il sindaco, il mare è protagonista assoluto della regione e ci proietta verso il futuro. Siamo consapevoli della grande importanza che il settore riveste dal punto di vista economico. Siamo ai primi posti per economia generata dalla nautica da diporto e abbiamo i più grandi gruppi cantieristici della nautica. Questo ci consente di avere uno dei sistemi portuali più efficienti al mondo. Ricordiamo anche gli eventi del fuorisalone con spettacoli ed eventi che darà l’occasione di visitare una delle città più belle del mondo”.

“Uno spettacolo meraviglioso, sempre diverso, e sarà il mio ultimo con questo incarico - così Saverio Checchi, presidente di Confindustria Nautica - la visita della premier Giorgia Meloni dello scorso anno non è stata una circostanza, abbiamo iniziato un percorso che deve continuare e accelerare. È notizia di ieri che 14 ministri hanno firmato il regolamento di attuazione del codice della nautica presentato dal ministro Salvini, una cosa non riuscita a chi lo ha preceduto. Avevo chiesto a Rixi di farmi un regalo, è stato di parola. Grazie anche al ministro Urso siamo entrati nelle politiche del Made in Italy. L’industria nautica ha quasi triplicato il fatturato raggiungendo 8 miliardi e 400 milioni nel 2023. L’export delle unità da diporto è andato oltre i 4 miliardi. Come dice Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile di pallavolo campione olimpica, ‘i vincenti trovano soluzioni, i perdenti trovano alibi’. Con il Comune di Genova e con Regione Liguria abbiamo lavorato in sinergia per rendere il Salone Nautico di Genova il più grande del mondo con un percorso che va oltre la nautica e parla di rinascita cittadina. Grazie Marco Bucci, Genova ha avuto un evento unico in presenza anche nel 2020. Oggi è una location unica invasa pacificamente da oltre diecimila persone”.

Iniziando il suo intervento, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha voluto subito ringraziare l’organizzazione per l’invito: “È veramente un motivo di orgoglio per me essere qui oggi, a Genova. La mia famiglia ha una casa in Liguria da più o meno sessant’anni e un po’ mi considero ligure. Come tutti i liguri, come tutti i genovesi, ho l’orgoglio di appartenere a una storia antica. C’è un connubio indissolubile tra la città e il mare. Eccolo qua, questo mare, questo porto che è il primo d’Italia, il secondo d’Europa, credo, e che costituisce la sintesi tra la città e l’industria”. Proseguendo, La Russa ha poi ringraziato il sindaco di Genova: “Voglio fare un ringraziamento particolare al sindaco Bucci per quello che ha dato, che ha saputo dare in questi ultimi anni, per essere stato capace di un grande salto in avanti anche con il salone che è un appuntamento che si rinnova ogni anno e che riunisce l’attenzione del mondo su quello che è un aspetto fondamentale del Made in Italy. Credo che i numeri che avete già detto, duecentomila occupati nel settore, duecentomila metri quadri di esposizione, le più belle macchine, siano un elemento”. “Grazie per la vostra attenzione - ha concluso il presidente del Senato - grazie per l'invito e grazie soprattutto per il regalo che fate alla comunità nazionale perché questo atto di Genova, il Salone Nautico, è un regalo a tutta l'Italia, alla sua credibilità nel mondo, alla sua capacità di indicare strade, di percorrere rotte, di navigare”.

Ad aprire l'edizione del Nautico 2024 è la conferenza inaugurale in programma alle 11.30 dal titolo “Politiche del mare. Le nuove rotte per la competitività dell'Italia, le prospettive dell'industria”.

Alle 14.30 appuntamento con il “Boating economic forum” con la presentazione dei dati di andamento dell'industria nautica da diporto a cura dell'ufficio studi di Confindustria Nautica e Fondazione Edison. Durante la cerimonia inaugurale sono stati celebrati i trionfi olimpici della velista della Guardia di Finanza Marta Maggetti, medaglia d’oro nell’iQFOiL, e Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 200 metri stile libero categoria S5. Due stelle dello sport italiano che hanno illuminato Parigi 2024.

Gli appuntamenti di oggi

Padiglione blu

Alle 11.30 convegno inaugurale “Politiche del mare. Le nuove rotte per la competitività dell'Italia, le prospettive dell'industria”

Alle 14.30 “Boating economic forecast”, presentazione dei dati di andamento dell’industria nautica (a cura di Confindustria Nautica, in collaborazione con Fondazione Edison) – Sala Forum

Alle 15.45 “Nautica, fisco e dogane”, tradizionale incontro per fare il punto sulla normativa fiscale, doganale e di settore (a cura di Confindustria Nautica) – Sala Forum

Eberhard & Co. Theatre

Alle 14 Appuntamento dedicato all’America’s Cup

Alle 15 “E…state in sicurezza: i numeri del 2024” – a cura del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera

Alle 16 Appuntamento dedicato all’America’s Cup

Vip Lounge

Alle 18:30: BITTA64 – Presentazione del libro “L’Amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, giornalista e Consigliere per la comunicazione del Presidente della Repubblica (su invito)