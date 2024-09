Il Servizio Attività Produttive-Mercati informa che sono pubblicate sul sito web del Comune (www.comunedisanremo.it) le linee guida per la presentazione delle richieste per l'inserimento nel calendario manifestazioni storiche, straordinarie e fiere promozionali per l'anno 2025 (qui allegate)

Le proposte devono essere presentate entro il 5 ottobre.