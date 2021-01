Numeri da Covid-19 in aumento nella nostra provincia: il pensiero della nostra lettrice Carla

Una nostra lettrice, Carla B., ci ha scritto in relazione ai numeri pubblicati ieri dal nostro giornale relativi alla pandemia da Coronavirus in provincia di Imperia:

“Ho letto attentamente l'articolo sul Covid-19 in provincia di Imperia. Chi dobbiamo ringraziare? Gruppi di ragazzi senza mascherina invadono le strade a tutte le ore, adulti che fumano e parlano tranquillamente al cellulare senza alcuna precauzione, ma non pensano che poi torneranno a casa dove ci sono genitori, figli e nonni che potrebbero contagiare? Possibile che non si veda mai qualche vigile urbano che gira a piedi per le strade, per controllare la situazione? Dove sono spariti? Chi controlla questa situazione drammatica? Si pensa solo al lato estetico... come la nuova pavimentazione dei portici decorata da cacche di cani? Torniamo ai tempi del ‘Re Sole’ che sotto l'elegante parrucca era pieno di pulci? Un po' più di attenzione alle cose importanti e meno ‘scemarie’, come dicevano i nostri vecchi!”