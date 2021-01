Il Consigliere regionale Veronica Russo (FdI) incontra i sindaci del Ponente ligure

Proseguono ormai incessantemente da qualche settimana gli incontri che il Consigliere regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia sta avendo con sindaci e amministratori locali dell'imperiese al fine di raccogliere le tante richieste da portare in Consiglio regionale. Dopo Pigna e Ventimiglia, stasera sarà la volta del sindaco di Rocchetta mentre, nei prossimi giorni, sono già stati fissati gli incontri con i sindaci di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Ceriana, Ospedaletti, Pietrabruna, Pornassio, Vasia e Pieve di Teco.

“Essere al servizio del territorio era il mio slogan durante la campagna elettorale e, visto che le promesse vanno mantenute, mi sono presa l'impegno di raccogliere le tante problematiche e criticità che interessano tutto il Ponente ligure - afferma la consigliera -. L'obiettivo di questi incontri è di redigere un documento da consegnare alla Giunta regionale con i suggerimenti e le proposte e scaturite. Le più grandi preoccupazioni di chi ho sentito riguardano il maltempo: sono le piogge insistenti a causare i disastri maggiori e purtroppo i Comuni non dispongono delle somme che servono per mettere in sicurezza case e strade e per risolvere danni da eventi alluvionali come quelli dei giorni scorsi in Valle Argentina”.

“Pertanto – conclude Veronica Russo - è importante che il Governo, qualunque esso sia, si attivi seriamente affinché nelle Regioni si possano programmare interventi precauzionali e non solo quelli di somma urgenza”.