Da domani, ripristinate le corse di Riviera Trasporti in Valle Argentina, Berrino: "Una buona notizia"

“Riviera Trasporti mi ha appena informato del fatto che, a seguito di un sopralluogo effettuato stamattina, domani il servizio sarà ripristinato e quindi i paesi della Valle Argentina riavranno le corriere”. L'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino comunica la buona notizia che scongiura un lungo periodo di isolamento a causa della frana causata dal maltempo dei giorni scorsi che ha parzialmente danneggiato la strada provinciale 548.

“L'azienda ha ottenuto il via libera dalla Polizia Provinciale affinché le corriere tradizionali, non quelle da 30 posti come si era inizialmente ipotizzato, da domani possano passare per un percorso secondario da Andagna a Molini di Triora senza alcun cambiamento d'orario”, aggiunge Berrino.