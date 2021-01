Bordighera: proseguono i lavori per i due ponti della ciclovia in direzione Ventimiglia (Foto)

Stesi al sole sorgono i due ponti in metallo, uno in via Forlì e l’altro sul rio Borghetto, che faranno parte della pista ciclabile che collega Bordighera fino a Ventimiglia passando per Camporosso.

Procedono i lavori al passaggio che offrirà una via diretta per tutti i ‘rider’ amanti delle due ruote. I ciclisti non dovranno attendere ancora molto prima di avere quella corsia preferenziale ‘green’ che fa bene non solo a chi la percorre ammirando il mare, ma anche all’ambiente. Costeggiando le rotaie della linea ferroviaria i ciclisti non invaderanno più la passeggiata e quindi zona pedonale.