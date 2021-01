Sanremo: comando della Polizia Municipale alla nuova stazione, l’obiettivo dell’amministrazione Biancheri è il via al progetto entro la fine del mandato

Il trasferimento della Polizia Municipale nella nuova stazione di corso Cavallotti è uno dei progetti più attesi in città, sia per questioni di sicurezza che per implementare il lavoro degli agenti comunali. Se ne parla da mesi, da anni, da quando l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Biancheri si è insediata a Palazzo Bellevue nel 2014. Ma, da allora, poco si è mosso, se non a parole.

Il Biancheri-bis, però, potrebbe puntare alla svolta. Pare che l’obiettivo sia quello di dare il via alla procedura entro i prossimi tre anni, ossia entro la fine del secondo mandato. Lo ha annunciato lo stesso sindaco Biancheri a margine della conferenza stampa per la presentazione del bilancio 2020 della Polizia Municipale.

L’amministrazione sta potenziando la squadra del comandante Claudio Frattarola con l’assunzione di nuovi agenti, ma serve anche una svolta che vada proprio nella direzione della praticità e di una maggiore sicurezza effettiva e percepita in città.