Spettacolare mareggiata per fortuna senza danni particolari oggi sulla costa: le splendide immagini di Tonino Bonomo

Dopo il maltempo di ieri e qualche piccola frana, qual e là nell’entroterra della nostra provincia, quest’oggi abbiamo assistito ad una spettacolare e, almeno per ora per fortuna, non dannosa mareggiata.

Onde molto alte hanno superato in taluni casi anche i moli degli approdi, pubblici e turistici della nostra provincia, con un forte vento che ha spazzato l’intero ponente ligure portando anche temperature leggermente inferiori a quelle degli ultimi giorni.

(Nella gallery le stupende foto di Tonino Bonomo)