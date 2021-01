Imperia: assegno dei giovani imprenditori agricoli e del Rotaract per la Croce Rossa locale

Nella giornata di ieri una rappresentanza dei giovani dell’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli della nostra regione, in collaborazione con Rotaract Club Imperia, hanno donato al Comitato della Croce Rossa di Imperia, un assegno con il ricavato dell'Agri-lotteria Natalizia.

Un gesto di riconoscenza e supporto per le attività che quotidianamente compiamo per supportare la popolazione in difficoltà, specialmente in questa emergenza pandemica: “Un grande grazie – dicono dalla Cri - a questi giovani che hanno voluto dare il loro contributo al nostro impegno di assistenza alle persone”.