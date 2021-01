Serie di interventi dei Vigili del Fuoco: tubo del gas tranciato a Sanremo e 'sfiammata' a Bordighera

Serie di interventi, nelle ultime ore da parte dei Vigili del Fuoco della nostra provincia, per alcuni lievi danni provocati da pioggia e vento che, da questa mattina stanno colpendo l’estremo ponente ligure.

I pompieri di Sanremo sono intervenuti intorno a mezzogiorno in strada Senatore Ernesto Marsaglia, dove un automobilista ha colpito un tubo del gas, provocando una falla e fuggendo via. Quindi sulla Provinciale 45 verso Pietrabruna, per liberare la strada da material caduto da un camion.

E’ toccato quindi alla Provinciale 59 della Val Verbone, per un piccolo smottamento di terreno e alla foce del Prino, ad Imperia. Sempre nel capoluogo i Vigili del Fuoco del Comando provinciale stanno verificando la staticità di alcuni alberi nel parcheggio dell’ospedale e, infine, i loro colleghi ventimigliesi hanno lavorato in via Vittorio Emanuele a Bordighera, per alcune ‘sfiammate’ dei cavi della corrente elettrica.