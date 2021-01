Sanremo: migliora la situazione a Casa Serena, sono 51 gli ospiti positivi sui 102 in struttura

Notizie decisamente meno negative, quelle che arrivano oggi da Casa Serena, la residenza per anziani che da tempo vive con un focolaio da Covid-19 e che, purtroppo, ha anche registrato 13 morti tra gli ospiti.

Ieri sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti, in totale sono 102, è sono risultati 51 i positivi anche se, di questi, 29 hanno già trascorso i 21 giorni dalla prima positività e, quindi, secondo protocollo vengono considerati negativi. Vengono comunque mantenuti in isolamento all’interno della struttura e, ovviamente, sotto la massima osservazione.

Dei 38 ospiti negativi, 17 si sono negativizzati dall’ultimo tampone mentre, martedì prossimo è previsto un nuovo tampone a tutto il personale e ai 51 attualmente positivi. Rimangono ricoverati in ospedale a Sanremo 3 ospiti per Covid ed altri 3 per ragioni diverse mentre 7 sono quelli trasferiti a Nava.

In tema scuole sono diverse le classi, sparse sul territorio cittadino, che rimangono chiuse con docenti e alunni in quarantena. In particolare quella del ‘Castillo’, che oggi non ha aperto per nulla, visto che diversi insegnanti e operatori sono risultati positivi e, quindi, in quarantena. Oggi e nel weekend la dirigenza scolastica riorganizzerà il lavoro mentre verrà fatta la sanificazione dell’intero plesso, che potrebbe riaprire lunedì.