Incendio questa sera all'interno di un'abitazione della zona di Costarainera. Stando a quanto di apprende, pare che le fiamme siano partite dal locale caldaia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, bonificato l'area e messo in sicurezza la zona. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati.