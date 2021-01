Covid in Liguria: 316 positivi nelle ultime 24 ore, 64 nella provincia di Imperia

Sono 316 i positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.190 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un rapporto di uno ogni 13,38.

64 i nuovi positivi nella provincia di Imperia nelle ultime 24 ore. Questo il quadro nel resto della regione: 69 i positivi su Savona, 152 su Genova e 21 su La Spezia. Infine, 7 le persone positive non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sale a 3.203 il numero delle persone Covid-positive decedute in Liguria. 20 in più rispetto a ieri, 12 registrate tra il 10 e il 21 gennaio. Ulteriori 8 sono derivanti da una verifica sui flussi e fanno riferimento a decessi avvenuti tra il 7 settembre e il 21 dicembre 2020. Si tratta di uomini e donne che avevano tra i 77 e i 99 anni. Nessuno di loro è deceduto in provincia di Imperia.