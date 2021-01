Ventimiglia: una nuova passerella sul Roja, via alla gara pubblica per la progettazione

La giunta ventimigliese ha approvato la lettera di invito alla gara per la progettazione relativa ai lavori di costruzione della passerella sul fiume Roja e per le opere di messa in sicurezza degli argini del finale del fiume dopo i danni causati dalla tempesta ‘Alex’ di inizio ottobre scorso.



Il provvedimento e tutti gli atti collegati alla procedura d’appalto saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ a disposizione delle imprese in lizza. Una nuova passerella a scavalcare il fiume e che possa essere un collegamento simbolico anche verso il futuro per lasciarsi alle spalle, senza dimenticare, la tragedia.