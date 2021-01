Primi problemi per i nuovi lampioni installati sul lungomare di Bussana e che tanto hanno fatto discutere. Questa sera, a causa della forte pioggia e del vento, via Al Mare è finita completamente al buio causa blackout.

Come si vede dalle foto che pubblichiamo (gentilmente inviate da un residente), la situazione è a dir poco pericolosa con la strada che è letteralmente immersa nel buio. Si spera, quindi, in un pronto intervento dei tecnici per il ripristino dell'illuminazione.