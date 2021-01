Festival di Sanremo: con il no al palco di piazza Colombo sarà difficile organizzare le 'collaterali'

Cresce a Sanremo la preoccupazione per questione Festival, a poche ore dalla decisione presa nel corso della riunione tra Prefetto, Rai e Amministrazione comunale, di non proporre il palco di piazza Colombo.

Senza ‘Tra palco e città’, questo il titolo dato lo scorso anno alla miriade di appuntamenti che sono stati organizzati a Sanremo nel corso del periodo festivaliero, ora sono fortemente a rischio anche le cosiddette ‘collaterali’, le manifestazioni che creavano grande interesse tra il pubblico in tutta la città.

Anche se non trapelano conferme in merito, sembra davvero difficile che dalla Prefettura possano arrivare pareri positivi per gli appuntamenti che l’Amministrazione comunale avrebbe voluto proporre durante il Festival. Lo scorso anno ebbero uno straordinario successo e fecero da traino per l’indotto. Adesso sarà difficile poter pensare a mostre, concerti e altro mentre, dalle associazioni di categoria potrebbe arrivare anche una richiesta ufficiale di rinvio del Festival.

Di fatto, almeno per il momento, la settimana della kermesse canora cade in pieno nella fine dell’attuale Dpcm (5 marzo) e, anche se più volte l’Amministrazione aveva chiesto il rinvio alla Rai, questa probabilmente per ragioni di palinsesto ha sempre declinato ma ora si deve trovare una ‘quadra’ tra l’ente di Stato e le esigenze della città. Il tutto dovendo sempre rispettare le normative, per evitare gravi problemi sanitari.