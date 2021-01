Ospedaletti: il Comandante della Polizia Locale ringrazia il collega della Provinciale Gianni Calvi

Il Comandante della Polizia Locale di Ospedaletti, Marco Calimera, ha inviato i suoi ringraziamenti al Presidente della Provincia e al Comandante della Polizia Provinciale di Imperia, per il lavoro del Sovrintendente Capo Gianni Calvi.

“Avrei dovuto farlo prima – evidenzia Calimera - ma emergenza ed impegni di servizio lo hanno impedito e quindi mi accingo ora a ringraziare, di nuovo, ma sempre con il medesimo sentimento di gratitudine Calvi, per la particolare attenzione che da anni manifesta per la città di Ospedaletti, con fatti tangibili e non solo chiacchiere”.

“Nel periodo difficile – prosegue Calimera - durante il quale la Polizia Locale era falcidiata dal Covid, Gianni (senza che nessun obbligo lo costringesse e venuto a conoscenza delle difficoltà), in una mattina dopo aver contattato il nostro Sindaco e il suo staff, ha organizzato la convenzione con la Polizia Provinciale e per due settimane come capo pattuglia, ha rimediato alla carenza del personale costretto alla quarantena”.

“Con la sua presenza, severa alla bisogna – termina – ha messo in sicurezza gli scolari e i genitori durante l’entrata e l’uscita da scuola, vigilando sul rispetto delle norme in tutta la città. Il trascorrere degli anni ha imbiancato la sua barba ma non ha minato il suo senso del dovere e l’abnegazione al servizio. Esprimo gratitudine e gioia per poterlo chiamare amico”.