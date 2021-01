Bordighera: si lavora alla nuova scuola dell'infanzia in via Napoli, ecco la struttura portante in legno (Foto)

Per il momento c’è solo lo ‘scheletro’ mail colpo d’occhio fa già il suo effetto, pensando ai rendering visti nei mesi scorsi e pensando al suo futuro. Stiamo parlando della nuova scuola d’infanzia di via Napoli a Bordighera, dove il Sindaco Ingenito e l’Assessore Gnutti hanno svolto un sopralluogo.

“La struttura portante in legno lamellare è quasi ultimata – ha detto il Sindaco - ed è sempre entusiasmante veder concretizzarsi un progetto, soprattutto quando è rivolto al benessere e alla sicurezza dei più piccoli”.

La realizzazione del plesso nell’area di proprietà comunale di via Napoli è un passo molto importante, necessario per predisporre la gara volta all’affidamento dei lavori. La nuova scuola di via Napoli, il cui costo complessivo è di 5.901.000 euro, si svilupperà su un unico livello, al di sopra della zona parcheggio, con un’area servizi e spazi didattici con 8 aule per attività a tavolino.

Le aree esterne, anch’esse su un unico livello complanare a Villa Felomena, saranno a stretto contatto con gli ambienti interni; ogni aula infatti sarà dotata di uno spazio pavimentato in legno destinato alle attività didattiche da svolgersi all’area aperta per stimolare e sviluppare, attraverso esperienza dirette, i sensi dei bambini.

Il progetto edilizio soddisfa le condizioni di abitabilità ed i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti. I materiali e le tecnologie prescelte mirano ad ottimizzare il rapporto tra costi, confort e durabilità del bene, con attenzione al più consono inserimento nell'ambiente esistente. A fianco di sistemi di consolidata affidabilità in calcestruzzo armato impiegati per la realizzazione del parcheggio, sistemi costruttivi innovativi ad alti standard prestazionali, quali le strutture orizzontali e verticali in legno lamellare, pareti in legno perimetrali.