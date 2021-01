Ventimiglia: il Sindaco fa il punto sulle opere in cantiere nel 2021 "Il porto su tutte, ma importanti saranno i 1.300 parcheggi" (Video)

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ha fatto il punto della situazione sui lavori in corso e in previsione per i prossimi mesi. Una città, quella di confine, che sta vivendo momenti difficilissimi come tutti ma che ha dovuto affrontare anche i gravi danni dell’alluvione e dello straripamento del Roya.

Ad alcuni mesi dall’evento alluvionale, il primo cittadino ha tracciato un punto sulle prossime opere che daranno lustro a Ventimiglia e che dovranno fare da traino per i prossimi anni: “Sicuramente per l’anno appena iniziato – ha detto Scullino – il cantiere più importante è la conclusione del porto, il vero fiore all’occhiello della città. Sono davvero soddisfatto nel vedere che i lavori a ‘Cala del Forte’ stanno andando via speditamente e che, all’interno ci sono già alcuni yacht. Ci avviamo al periodo in cui, a primavera avanzata, avremo l’inaugurazione ufficiale. Il secondo lavoro importante è quello della pista ciclopedonale ‘a sbalzo’ sul lungomare Varaldo, per il quale però serviranno diversi mesi”.

C’è il problema parcheggi, che vale per tutte le città, e che per Ventimiglia potrebbe risolversi tra pochi mesi: “Nell’accordo di programma con le Ferrovie c’è stata la consegna delle aree che consentiranno la realizzazione di 1.300 posti auto, che daranno una risposta puntuale alle esigenze della città. Sono davvero tanti e ci auguriamo che il problema finisca presto, visto che si dice da anni che mancano i parcheggi”.

Scullino sottolinea anche le importanti migliorie e abbellimenti della città, soprattutto in centro: “Entro 10 giorni partirà la pedonalizzazione di via Aprosio e via Ruffini ed il rifacimento dei marciapiedi di corso Repubblica, via Roma e via Cavour. Il centro subirà un cambiamento epocale e lo riporteremo all’ordine e la pulizia, per una risposta importante a residenti e ospiti. Non dimentichiamo che il porto vedrà l’arrivo di una clientela di qualità e dobbiamo farci trovare pronti”.