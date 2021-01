Sanremo: lavori Enel in corso Inglesi, da domani stop al traffico per due giorni

A Sanremo, domani (martedì 19 gennaio) e dopodomani (mercoledì 20 gennaio) è prevista la chiusura al transito veicolare di corso Inglesi. Lo stop alla viabilità sarà attivo dalle ore 8.30 alle 18, per lavori di scavo eseguiti da parte di Enel Spa relativi alla posa della nuova linea elettrica per la fornitura di energia alle abitazioni e alle attività commerciali della zona.

"Il tratto di corso Inglesi chiuso al transito è la parte a scendere tra l'intersezione con via Galilei e via Caduti del Lavoro. E’ possibile seguire un percorso alternativo transitando in via Nuvoloni e corso Inglesi lato Casinò" - spiegano dall'Ufficio Viabilità del Comune di Sanremo.