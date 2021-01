Sanremo aumenta le ZTL in centro: scatta il divieto di transito e sosta in piazza Cassini

Con l’inizio del 2021 piazza Cassini diventa ZTL. Gli uffici del Comune hanno messo nero su bianco l’ordinanza che rende definitivamente chiusa al traffico incontrollato una delle piazze del centro storico matuziano.

In piazza Cassini sarà quindi in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, ma anche il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i residenti che abbaino fatto regolare domanda perché proprietari di posti auto.

Il Comune di Sanremo prosegue così con l’estensione delle ZTL in molte zone del centro troppo spesso sono trafficate senza limiti. Di recente sono state installate le telecamere all’ingresso di piazza San Siro lato piazza Eroi, mentre nel prossimo futuro è prevista l’installazione anche all’ingresso di via Gioberti e, soprattutto, all’ingresso di piazza Bresca lato via Nino Bixio.