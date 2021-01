Coronavirus: stazionario il bilancio tamponi-positivi (8,25%) e numeri stabili in tutta la Liguria, 4 morti in provincia

Cresce ancora leggermente il rapporto tamponi-positivi quest’oggi nella nostra regione, ma numeri sostanzialmente stabili rispetto a ieri. A fronte di 2.762 test, infatti, sono stati riscontrati 228 nuovi positivi, ovvero uno ogni 12,11 pari all’8,25%. Da evidenziare, però, che a quelli molecolari si aggiungono anche 1.360 tamponi antigenici.

Nella nostra provincia sono stati 43 i nuovi positivi, nel savonese 68, a Genova 62 e a Spezia 51. Sono 3 quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 12 i morti segnalati per Covid in regione, tra il 14 gennaio e ieri, di cui 4 nella nostra provincia (tre uomini di 71, 81 e 90 anni e una donna di 95)

Totale tamponi processati con test molecolare: 768.944 (+2.762)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati: 5.709 (+1.306)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 65.763 (+228)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.619 (-29)

Casi per provincia di residenza

Imperia 765 (+14)

Savona 1.499 (-12)

Genova 3.033 (-35)

La Spezia 1.033 (+2)

Residenti fuori regione o estero 114 (-1)

Altro o in fase di verifica 175 (+4)

Totale 6.619 (-29)

Ospedalizzati: 719 (+3); 62 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 74 (+7); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 117 (-); 10 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 188 (-); 26 (-) in terapia intensiva

Galliera 75 (+2); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 3 - 67 (-4); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 52 (-5); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 146 (+3); 8 (-) in terapia intensiva Isolamento domiciliare: 4.247 (+109)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 56.028 (+245)

Deceduti: 3.116 (+12)