Si correrà a marzo la 'Milano-Sanremo'? I primi contatti tra Comune matuziano e Rcs ci sono stati

Se il ‘Corso fiorito’ rischia di saltare, si sono svolti i primi contatti tra Amministrazione comunale di Sanremo e Rcs Sport per l’organizzazione dell’edizione 2021 della ‘Milano-Sanremo’, una delle poche manifestazioni che si sono svolte regolarmente lo scorso anno, anche se spostata ad agosto, con tante polemiche susseguitesi nel corso delle settimane precedenti.

Anche se non c’è ancora un calendario prefissato, la data classica di marzo dovrebbe essere confermata, anche se al momento non si conoscono quelle che potranno essere le restrizioni da apportare, per la pandemia da Covid-19. Nell’agosto scorso, lo ricordiamo, vennero chiusi i negozi del centro e vietata la presenza del pubblico (anche se sulla strada si sono visti comunque molti tifosi).

“La ‘classicissima’ deve avere tutti i suo canoni – ha dichiarato in merito l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi - pur con le restrizioni sanitarie previste. Noi vogliamo farla, anche se come il corso fiorito stiamo cercando di capire come muoverci. Abbiamo avuto i primi contatti con la Rcs, anche se pure loro stanno navigando a vista. Non dobbiamo dimenticare che, per il Comune la corsa è un investimento importante. Manca poco più di due mesi alla data classica della gara, ma la situazione varia di giorno in giorno. Sicuramente ora dobbiamo parlare più di Festival che altro ma, come per la kermesse canora, anche la ‘Sanremo’ dovrà essere posta in essere per fare in modo di far lavorare il più possibile il tessuto economico della città”.