Sanremo: parcheggio dell'ospedale abbandonato e via Borea pericolosa, la mail di un nostro lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Lorenzo, ci ha scritto per segnalare che da moltissimo tempo la situazione in via Giovanni Borea è pericolosa:

“Non solo per il continuo transito di veicoli ma anche per quanto riguarda il parcheggio dell’ospedale ormai diventato terra di nessuno che versa in un degrado allucinante soprattutto dopo quasi un anno che non vede più il personale che, con grande professionalità e gentilezza, lo gestiva nell'orario diurno per tutti i visitatori e persone che si recavano nei vari ambulatori ospedalieri. Attualmente la sporcizia il bivacco, mascherine a terra, birre, carta, vestiario abbandonato e lo spaccio la fanno da padrona, specialmente in orario notturno. Mentre in via Borea l'attraversamento pedonale che congiunge salita ospedale con salita San Pietro al civico 53 è presente un avvallamento spesso pieno d'acqua piovana che viene puntualmente gettata addosso a chi tenta di attraversare la strada senza essere investito visto che non rallenta nessun veicolo nonostante le strisce e il cartello di preavviso. Credo che un semaforo lampeggiante, velox o un dosso possano essere utili prima che ‘ci scappi il morto’. Chiedo questo all'Amministrazione comunale prima che veramente sia troppo tardi”.