'Gli invalicabili muri nei Balcani', webinar su Immigrazione e rotta dei Balcani

Energia Democratica Liguria comunica che in data 13.01.2021 alle ore 19.00 sulla pagina fb di Energia democratica Liguria, verrà trasmesso in diretta un webinar avente ad oggetto l'immigrazione ed in particolare la rotta dei balcani.

Ne discutono

- Valerio Nicolosi Regista, fotografo e giornalista si occupa di rotte migratorie e Medio Oriente. Ha collaborato con le maggiori agenzie di stampa nazionali ed internazionali

- Domenico Lucano detto Mimmo conosciuto in tutto il mondo per il modello di accoglienza dei richiedenti asilo realizzato a Riace

- Claudia Regina vicesegretario del Pd di Imperia si occupa con esperienza e competenza di bambini e di minori, di anziani, di rifugiati, di persone in condizioni di fragilità, in difficoltà o con disabilità.

- Vittoria De Felice nella doppia veste di referente per la comunicazione di Edem-Trento e delegata del dipartimento della cooperazione internazionale del Pd

Presenta: Vittoria Canessa di Edem Liguria.Apre la webinar la dott.ssa Elsa Girolama Ranno di Edem Sardegna.

La cittadinanza è cordialmente invitata.