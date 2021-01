Coronavirus: migliora il rapporto tamponi-positivi in Liguria (7,95), calano gli ospedalizzati e le terapie intensive

Migliora leggermente, rispetto a ieri, il rapporto tra tamponi e positivi al Covid in Liguria. Su 4.586 tamponi eseguiti, infatti, sono risultati 365 nuovi positivi, ovvero uno ogni 12,56, pari al 7,95%.

Calano nella nostra provincia, con 42 nuovi positivi mentre sono 89 nel savonese, 198 a Genova e 36 a Spezia. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 18 i morti segnalati per Covid, tra il 13 dicembre e ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 729.125 (+ 4.586)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11): 170.421 (+1.892)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 62.278 (+365)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.162 (-5)