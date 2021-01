Sanremo: domani un infermiere Asl a supporto a Casa Serena, sono 14 gli operatori positivi al Covid

Punto della situazione, questa mattina a Casa Serena, la casa di riposo per anziani di Poggio a Sanremo, tra due medici invia dall’Asl, insieme al direttore sanitario e a quello amministrativo della struttura, oltre alla referente della cooperativa.

Domani mattina arriverà un infermiere a supporto mentre i medici dell’Asl hanno previsto, sempre per domani, un meeting per verificare la possibilità di inviare alla struttura un minimo di personale necessario, per dare manforte a quello rimasto dopo la conferma della positività per 14 dei circa 80 operatori che lavorano a Casa Serena.

Con i tamponi eseguiti nei giorni scorsi, lo ricordiamo, sono stati riscontrati positivi al Covid (la maggior parte asintomatici) 36 ospiti. Dopo i primi casi tutti gli ospiti sono stati confinati nelle loro camere, per evitare contatti e, quindi, il diffondersi del virus. Ora il problema è ovviamente trovare un ‘aiuto’ per chi opera all’interno della struttura, visto che mancano molti infermieri che sono a casa, in quarantena.