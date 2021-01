Modifiche all'instaurazione delle zone in Italia: secondo i parametri la Liguria dal 7 sarebbe arancione

Il Governo sta preparando una nuova stretta, in relazione alla nuova crescita della curva dei contagi e che salirà ancora, secondo gli esperti, per un’altra settimana.

Allo studio dell’esecutivo c’è quindi una sorta di zona gialla rinforzata, che partirebbe il 7 gennaio, ovvero quanto termineranno gli effetti dell’ultimo Dpcm. Sono previsti criteri che possano portare a zone emergenziali (rosse o arancioni) con numeri più bassi e che porterebbero a chiusure di bar, ristoranti, negozi e centri commerciali, ma anche divieti ai movimenti non essenziali.

Le decisioni potrebbero essere presi per quei giorni di shopping prima di Natale e per l’esodo delle vacanze al Sud mentre si sta anche sperando di un effetto, questa volta positivo, dettato dalle ristrettezze attuate durante le festività.

Il nuovo Dpcm potrebbe essere varato entro il 7 gennaio con l’intenzione di intervenire su due criteri: l'incidenza dei positivi ogni centomila abitanti e l'asticella dell'Rt. L’abbassamento delle soglie porterebbe ad instaurare le zone rosse con l’indice Rt a 1,25 anziché 1,5 e arancioni con 1, invece di 1,25. La Liguria, in base ai dati della settimana appena trascorsa, finirebbe in arancione e molte regioni in rosso.

E poi c’è l’idea di una zona rossa nazionale nei festivi e prefestivi, con la chiusura di negozi, ristoranti, bar, oltre al divieto di circolazione, insieme a limiti ai movimenti regionali limitazioni degli orari di apertura di alcune attività. Oggi è già previsto un vertice di governo.