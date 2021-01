Lettera con minacce al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, "Tenete aperti bar e ristoranti, conosce le bombe?"

“Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti per Natale, altrimenti faremo disastri. Conosce le bombe?”



Questo il preoccupante contenuto di una lettera minatoria ricevuta alla vigilia di Natale dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. La notizia è emersa in queste ore e sull'accaduto è in corso una indagine della Digos di Genova. La missiva è arrivata in busta chiusa nella sede di Regione Liguria. Il testo è scritto a mano e non riporta alcuna firma. Inoltre la busta ha un timbro illeggibile. A fronte dell'accaduto la Questura ha incrementato la vigilanza sotto la sede del palazzo regionale e sotto casa del governatore ligure.



"Capiamo l'esasperazione di chi non può lavorare, sfamare la propria famiglia, con risarcimenti spesso tardivi e irrisori. Ma sono inaccettabili i messaggi di minacce che parlano di bombe e fanno sprofondare il nostro Paese in un clima d’odio. Ci siamo sempre battuti per misure equilibrate a difesa delle nostre imprese. - così il presidente Giovanni Toti commenta l'accaduto - Continueremo a farlo ma non certo perché spinti da minacce e insulti. Grazie a tutti per la solidarietà bipartisan ricevuta in queste ore, non ci fermiamo!".