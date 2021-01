Liguria: minacce al presidente Toti, Marco Scajola "Gesto scellerato da condannare"

L’Assessore Regionale Marco Scajola ha espresso solidarietà al Presidente Giovanni Toti per le minacce ricevute in una lettera minatoria.



Indignato per l’accaduto, Scajola ha scritto sui suoi profili social: “Solidarietà al Presidente Giovanni Toti! Vittima di una lettera di minacce da parte di ignoti. Un gesto scellerato, da condannare senza se e senza ma! Giovanni Toti, persona onesta e sensibile, merita rispetto per il grande lavoro che svolge!”