"Solidarietà della Lega al presidente Toti per la lettera vile che ha ricevuto. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati presto".

Così il deputato Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria in merito alla lettera di minacce ricevuta dal presidente regionale Giovanni Toti.



"Chi usa intimidazioni e minacce prova a tenere sotto scacco la Regione, ma non ci riusciranno. Il clima è avvelenato da scelte contraddittorie di un Governo di dilettanti" - chiosa Rixi.