Il direttore generale Marco Damonte Prioli si congeda da Asl1: “Il mio ultimo giorno è anche il più importante” (Video)

Nel giorno del tanto atteso vaccino anti covid, il direttore generale Marco Damonte Prioli si congeda da Asl1. Un 31 dicembre indimenticabile per il mondo della sanità locale che ha visto questa mattina la somministrazione delle prime dosi di vaccino a chi, da marzo, ha combattuto in prima linea contro il coronavirus.

Nel commentare con soddisfazione l’inizio del piano vaccinale, Damonte Prioli ha voluto salutare Asl1 dopo quattro anni di lavoro: “L’ultimo giorno è anche il più importante, con tutta l’organizzazione abbiamo affrontato la pandemia e la risposta penso sia stata molto efficace. Per questo ringrazio tutto il personale”.

Marco Damonte Prioli assumerà ora un nuovo incarico dirigenziale in un’altra Asl ligure: “Mi aspetta una nuova sfida in Asl2 con spunti per poter affrontare progettualità e assistenza sul territorio assolutamente sfidanti. Grazie a tutti gli operatori di Asl1 che con questo giorno permettono alla provincia di Imperia di avere una prospettiva e saluto in anticipo tutti i nuovi collaboratori di Asl2”.

Al vertice della Asl1 imperiese arriverà Silvio Falco, 59 anni, ex direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.