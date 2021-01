Ritorno in valle Argentina per la dott.ssa Francesca Stella, è lei il nuovo segretario comunale di Taggia

Francesca Stella è il nuovo segretario comunale di Taggia. La sanremese ricopre dal 2017 il medesimo incarico presso il comune di Borghetto Santo Spirito.

La funzionaria in passato ha lavorato per diversi anni presso l'amministrazione provinciale di Imperia, svolgendo anche le funzioni di avvocato civico. Ha svolto servizio in alcuni comuni della provincia di Cuneo (Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Camerana, Saliceto e Igliano) e dal 2013, presso il comune di Garlenda (Savona) e in seguito ha prestato servizio anche a Borghetto d'Arroscia e Vessalico. Per diverso tempo ha ricoperto l'incarico anche presso i comuni di Triora, Carpasio, Ceriana e Montalto Ligure (prima che diventasse Montalto Carpasio) e ha visto nascere l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea.

Con l'arrivo a Taggia si può parlare di un 'ritorno' in valle Argentina per Francesca Stella che andrà a raccogliere il testimone lasciato da Francesco Citino Zucco, andato in pensione per sopraggiunti limiti d'età. La nomina per la sostituzione è arrivata puntuale nel suo ultimo giorno di lavoro. Con questo decreto, il sindaco tabiese Mario Conio firma per la terza volta nel suo mandato l'individuazione di un segretario comunale, un importante incarico ricoperto già anche dal dott. Carmelo Cantaro.