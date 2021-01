Sanremo: giornata storica per Amaie, ufficiale il conferimento in Rivieracqua. Pancotti “Finisce Amaie per come l'abbiamo conosciuta 110 anni fa, inizia una nuova sfida”

È un giorno storico per Sanremo, per Amaie e per il servizio di acqua pubblica in provincia di Imperia. Nello studio sanremese del notaio Gianni Donetti sono stati firmati documenti che sanciscono il conferimento di Amaie in Rivieracqua, operazione cruciale anche per salvare la società chiamata alla gestione dell’acqua pubblica in provincia di Imperia. Il documento è stato firmato dalla Vice Presidente di Rivieracqua, Dott.ssa Sara Rodi, dal Presidente di AMAIE, Ing. Gianluigi Pancotti, e dal Dirigente del Comune di Sanremo, Ing. Danilo Burastero.

“Da una parte c’è la tristezza per la fine di Amaie per come l’abbiamo conosciuta da 110 anni fa fino a oggi e dall’altra la gioia per la nascita di un qualcosa di nuovo che ha una grande importanza strategica, Amaie da oggi si occuperà solo di energia elettrica - ha commentato ai nostri microfoni il presidente di Amaie, Gianluigi Pancotti - è un momento importante, mi fa piacere viverlo e racconterò ai miei nipoti di esserci stato. Rispettiamo la data perché vogliamo che ci sia un passaggio di consegne entro la fine del 2020 anche se ci vorranno mesi per l’operatività completa. È un grande patrimonio di Sanremo che si modifica”.

“C'è anche gioia perché stiamo dando corso a un progetto nato nel 2012 per mettere insieme tutte le società che si occupano di acqua pubblica e Amaie ne è l'elemento fondante - aggiunge Pancotti - un passaggio molto importante nel quale il Comune ha sempre creduto e noi abbiamo dato seguito. Oggi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo firmando i documenti pochi giorni dopo l'ok del tribunale, in un periodo di feste. Anche per questo voglio ringraziare tutte le persone che si sono date da fare per questo e tutti i lavoratori di Amaie che soffriranno dei disagi. Sarà una bella sfida”.

Dei circa 110 dipendenti di Amaie saranno circa 60 quelli che saranno trasferiti in Rivieracqua. Gli altri resteranno in Amaie alle stesse condizioni attuali e si occuperanno solo della parte elettrica. Inoltre Amaie ospiterà Rivieracqua nello stabile di valle Armea. Nel contratto di affitto, infatti, entrano anche gli spazi dei quali Rivieracqua necessiterà.



In conferimento di Amaie arriva entro i tempi previsti dal sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e, soprattutto, a pochi giorni da quando il tribunale di Imperia ha accettato il concordato. Ora resta solo da attendere l’approvazione del documento.

Sempre nella giornata odierna si è ufficializzato anche il conferimento in Rivieracqua di Aiga, la società che gestisce l’acqua pubblica nella zona di Ventimiglia.