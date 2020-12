Approvato dal Tribunale il concordato preventivo per Rivieracqua: Ance "Un regalo di Natale a metà"

“Abbiamo appreso dai giornali che il Tribunale d’Imperia ha dato il via libera al concordato preventivo di Rivieracqua, fissando per aprile l’Assemblea dei creditori e riconoscendo ai chirografari la percentuale al 65% del totale. Più volte è stato manifestato il grido d'allarme dalle imprese di Ance Imperia, per evidenziare la grave situazione dei crediti vantati nei confronti della società Rivieracqua Scpa, e finalmente questa sembra volgere ad una conclusione”.

Interviene in questo modo l’Ance di Imperia, l’associazione dei costruttori edili, che commenta così l’ok al concordato per la società che dovrà gestire l’acqua pubblica in provincia di Imperia. “Si tratta quindi – termina Ance - di un ‘Regalo di Natale a metà’ per i creditori, dal momento che tra questi, anche le Imprese di Ance Imperia, con impegno e grande sacrifico, hanno fatto per anni da finanziatori alla Società, per garantirne la sopravvivenza".

"A questo punto - sottolinea il presidente Enio Marino - sarà necessario avere quanto prima una copia del piano concordatario approvato dal Tribunale così da consentire all’Associazione di valutare al meglio le condizioni ivi proposte e di illustrarne tempestivamente il contenuto alle imprese iscritte”.