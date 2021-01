Oggi pomeriggio Amaie conferisce le reti in Rivieracqua ma rimane il problema Bordighera e stasera c'è il Consiglio

Verrà firmato oggi pomeriggio, dal Notaio Donetti, il conferimento delle reti di Amaie a Rivieracqua. Questa mattina, invece, il Sindaco di Ventimiglia ha firmato questa mattina il verbale di consegna degli impianti e dell'intera azienda. Ieri, invece, è avvenuto il conferimento delle reti di Taggia e Riva Ligure. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il tribunale di Imperia aveva accettato il concordato per il salvataggio della società e ora il passaggio successivo sarà l’approvazione.

L’argomento è stato discusso anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo, a seguito della relazione dell’assessore alle Società Partecipate, Massimo Rossano. Ora c’è il primo conferimento in attesa del Consiglio comunale di Bordighera, fissato per questa sera alle 19.

Al termine dell’assise il Sindaco Ingenito ha convocato una conferenza stampa on line, intorno alle 21.30, per parlare della mozione relativa alla tutela del patrimonio idrico integrato del Comune di Bordighera. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il primo cittadino bordigotto aveva esternato le sue perplessità sull’ingresso in Rivieracqua e, quindi, c’è attesa per capire cosa accadrà in merito.