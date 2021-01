Aiga e Amaie entrano in Rivieracqua: Sara Rodi "Ora speriamo di realizzare a breve il vero ambito unico"

“Oggi è un giorno importante ai fini della realizzazione del gestore unico per l’Ato imperiese; infatti Aiga Spa ha proceduto alla consegna degli impianti del servizio idrico integrato (distribuzione di acqua potabile ed irrigua, fognatura e depurazione) nel Comune di Ventimiglia”. Interviene in questo modo il vice Presidente di Rivieracqua, Sara Rodi, commentando la consegna degli impianti dell’azienda ventimigliese e l’integrazione di Amaie, prevista per il tardo pomeriggio, come anticipato oggi (QUI) dal nostro giornale.

Il verbale sottoscritto dal Direttore Generale di Rivieracqua, Dott.ssa Angela Ferrari, e dal Presidente di Aiga, Geom. Sergio Scibilia, sarà poi completato con le sottoscrizioni del Sindaco del Comune di Ventimiglia e del Commissario ad Acta, Gaia Checcucci. Come detto, quest’oggi anche Amaie provvederà all’integrazione del ramo idrico mediante affitto di ramo di azienda.

“L’auspicio – termina Sara Rodi - è quindi che, finalmente, si possa realizzare in tempi veramente contenuti l’ambito unico previsto diversi anni or sono e che per tante ragioni, alcune ancora attuali e dipendenti da terzi, non si è potuto realizzare con importanti ricadute negative sull’intera collettività imperiese. Un particolare ringraziamento viene porto all’intensa attività svolta da parte del Commissario ad Acta, Gaia Checcucci”.