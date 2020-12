Sanremo: conto alla rovescia per l’ingresso di Amaie in Rivieracqua, Biancheri “Si cercherà di rispettare il termine del 1° gennaio” (Video)

Il 2020 si è chiuso con un regalo di Natale tanto inaspettato quanto cruciale per il destino dell’acqua pubblica in provincia di Imperia. Il tribunale del capoluogo ha accettato il concordato per il salvataggio di Rivieracqua e ora il passaggio successivo sarà l’approvazione. Una formalità? Non proprio, ma la speranza è che lo sia.

L’argomento è stato discusso anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Sanremo, a seguito della relazione dell’assessore alle Società Partecipate, Massimo Rossano. Il sindaco Alberto Biancheri è intervenuto all’interno del dibattito per commentare la buona notizia di Natale e, al contempo, annunciare il prossimo step.

“Il fatto che il concordato sia stato ammesso, anche se non ancora omologato, è un passo avanti, un qualcosa che in questi sei anni mi ha visto anche in situazioni non semplici nella gestione con i sindaci - ha dichiarato il sindaco Biancheri - si cercherà già di rispettare il termine del 1° gennaio affinché il ramo idrico di Amaie possa entrare in Rivieracqua con l’affitto del ramo di azienda”.

Il commento del sindaco Biancheri è arrivato proprio poche ore prima dell'annuncio in merito al conferimento di 2iReteGas (leggi la notizia cliccando QUI)