Regalo di Natale per l'acqua pubblica: il Tribunale ha accettato il concordato preventivo di Rivieracqua

Il Tribunale di Imperia ha accettato il concordato preventivo presentato da Rivieracqua. Un passaggio fondamentale per il futuro ‘pubblico’ dell’acqua nella nostra provincia.

Uno dei fattori più importanti del provvedimento riguarda il fatto che, il decreto del giudice consente di procedere all’aggregazione di Amaie e Secom e, sicuramente, invoglierà i comuni che in questi mesi erano restii a conferire le proprie reti idriche a Rivieracqua, nonostante i ricorsi siano stati tutti rigettati, in particolare per Amat e Aiga.

I debiti di Rivieracqua ammontano a: 5.600.000 di privilegio, 2.700.000 nei confronti di CariSpezia e 14.900.000 di debito chirografario oltre agli indennizzi nei confronti dei gestori cessati.

“Grande soddisfazione per un percorso veramente infinito, visto che il concordato è stato presentato nel luglio 2018. Importanti i ringraziamenti agli advisor che ci hanno sostenuto, al personale dipendente che è eccezionale e che sta lavorando in situazioni difficili. Ma anche ai sindaci di Sanremo, Taggia e Diano Marina che ci hanno sostenuto in questo percorso, seguendo anche il famoso referendum sull’acqua pubblica. E’ vero che ci sarà l’ingresso di un socio privato, ma porterà solo benefici per l’intero ambito”.

Lo ha detto il presidente di Rivieracqua, Gianalberto Mangiante, commentando l’ok del tribunale e poi confermando la speranza che, anche i comuni al momento restii ad entrare nella società possano cambiare idea: “Auspico – prosegue - che, tutti coloro che hanno finora remato contro, decidano di essere collaborativi ma non a parole e invece con i fatti. Per fortuna è intervenuto un commissario che ha preso in pugno la situazione ed ora non è il momento di festeggiare ma quello di rimboccarsi le maniche perché c’è da lavorare ancora di più. La strada non è in salita o in discesa ma piana ma almeno abbiamo raggiunto pari dignità, insieme ad altri gestori cessati, che avevano avuto una missione prima di noi”.

Mangiante ha anche sottolineato gli aspetti del documento: “La nostra proposta di concordato è più che valida, perchè se solo pensiamo che verrà riconosciuto il 65% a favore creditori chirografari, si tratta di una percentuale ‘lunare’. Sono infatti pochissimi i concordati che propongono una percentuale così elevata. Anche perché oltre non ci sarebbero nemmeno i presupposti per presentare l’istanza di concordato”.

Ora quali sono i prossimi step? “Ad aprile 2021 è fissata l’adunanza dei creditori e, se voteranno positivamente ma i presupposti ci sono tutti, parte il giudizio di omologa. Siamo certi che, a seguire, il tribunale sarà convinto che questa è la strada maestra verso il gestore unico e avere un servizio efficiente, che oggi non ci può essere per forza di cose, ma anche efficace per tutti gli utenti, visto che si potranno anche fare investimenti importanti che tutto l’imperiese merita”.

Mangiante ha anche confermato che, il 29 dicembre verrà firmata la prima concessione, con il trasferimento di '2i rete gas' ma anche i contatti con Aiga (Ventimiglia) e Amat (Imperia) sono buoni e la strada sembra meno tortuosa.